Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στον λιμένα Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Την εγκατάσταση, που βρίσκεται 110 χιλιόμετρα δυτικά της Αγίας Πετρούπολης, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, διαχειρίζεται η Novatek, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής φυσικού αερίου στη Ρωσία.

Δεν υπάρχουν «τραυματίες» εξαιτίας «φωτιάς στον τερματικό σταθμό της Novatek στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα», καθώς «το προσωπικό απομακρύνθηκε εσπευσμένα», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των αρχών της περιφέρειας Λένινγκραντ, ο Αλεξάντρ Ντραζντιένκα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με σύντομο βίντεο που εικονίζει πελώρια πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται.

More footage of fire at the Ust Luga port of Russia pic.twitter.com/h8hFmVpSAA

Port at Ust Luga, 120km west of St. Petersburg, Russia, attacked by drones early on Jan. 21. The port of Ust-Luga in the Leningrad region was attacked by drones

Fire broke out at the Novatek terminal. Media report 2 UAVs attacked a gas storage facility in the port at 0320. pic.twitter.com/TVh24IGeBi

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 21, 2024