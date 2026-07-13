Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη (νοτιοδυτική Ρωσία) προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, πάντως όχι θύματα ως αυτό το στάδιο, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης.

«Επίθεση του εχθρού με drones απωθείται κοντά στη Σταυρούπολη. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη του χωριού Βιαζνίκι, στην περιοχή Σπακόφσκι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βλαντίμιρ Βλαντίμιροφ, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν θύματα έως τώρα.

Στη Μόσχα, ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν αναφέρθηκε σε καταρρίψεις 19 ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη ρωσική πρωτεύουσα, σε τρεις ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 23:28 έως τις 03:19.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν το τελευταίο διάστημα τις επιδρομές τους στη Ρωσία, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, για να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Αυτές της Ρωσίας από την άλλη συνεχίζουν να πλήττουν καθημερινά την ουκρανική επικράτεια, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια αφότου άρχισε η χειρότερη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς μέχρι σήμερα να διαφαίνεται ουσιαστική πιθανότητα διπλωματικής λύσης.