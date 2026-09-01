Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».

Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.