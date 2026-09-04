Ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν ρομποτικό βοηθό σε κατάστημα τεχνολογίας στο Σαράτοφ της Ρωσίας να επιτίθεται βίαια σε πελάτη.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κατάστημα Volga Electronics, όταν ο πελάτης, προσπαθώντας να αστειευτεί, έσπρωξε το ρομπότ επειδή αγνόησε τη χειραψία του. Δευτερόλεπτα αργότερα, η μηχανή απάντησε με κλωτσιές και γροθιές, υποχρεώνοντας τους υπαλλήλους να παρέμβουν.

Την ίδια ώρα, παρόμοια ατυχήματα στην Κίνα, όπως η επίθεση ανθρωποειδούς σε παιδί κατά τη διάρκεια επίδειξης πολεμικών τεχνών, φουντώνουν ξανά τον παγκόσμιο προβληματισμό για τους κινδύνους της αυτόνομης ρομποτικής.

Από τη χειραψία… στη «μάχη» με κλωτσιές και γροθιές

Σύμφωνα με το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, το ρομπότ-βοηθός φαίνεται να πλησιάζει έναν άνδρα την ώρα που εκείνος εισέρχεται στο κατάστημα. Ο πελάτης απλώνει το χέρι του για να χαιρετήσει τη μηχανή, ωστόσο, όταν το ρομπότ τον προσπερνά χωρίς να ανταποκριθεί, ο άνδρας αντιδρά αστευόμενος και σπρώχνει ελαφρά τη μηχανή.

Η αντίδραση του ρομπότ ήταν ακαριαία και απρόσμενη: μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο μηχανικός βοηθός εξαπέλυσε μια βίαιη επίθεση με γροθιές και κλωτσιές με στόχο τον πελάτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δύο μέλη του προσωπικού του καταστήματος προσπάθησαν να συγκρατήσουν το μανιασμένο ρομπότ, το οποίο συνέχιζε να κινείται απειλητικά προς τον άνδρα.

Πραγματικό Περιστατικό ή Διαφημιστικό Κόλπο;

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν το επεισόδιο ήταν ένα γνήσιο τεχνικό σφάλμα στον προγραμματισμό του ρομπότ ή πρόκειται για ένα καλοστημένο διαφημιστικό κόλπο (PR stunt) του καταστήματος με σκοπό την προβολή. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, εάν η επίθεση ήταν πραγματική, είναι απορίας άξιον γιατί η διεύθυνση του καταστήματος επέλεξε να δημοσιοποιήσει το βίντεο.

Παρόλα αυτά, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την εξέλιξη της τεχνολογίας:

«Τα μηχανήματα ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο. Μας είχαν προειδοποιήσει», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Θα βλέπουμε περισσότερα τέτοια περιστατικά μέχρι να σταματήσουμε την απερίσκεπτη ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης».

Ανησυχητικό «σερί» στην Κίνα: Ρομπότ κλώτσησε παιδί στο στομάχι

Το συμβάν στη Ρωσία δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει τρόμο. Τον περασμένο Ιούνιο, ένα άλλο ανθρωποειδές ρομπότ προκάλεσε σοκ κατά τη διάρκεια επίδειξης στον Βοτανικό Κήπο Ουρούμτσι στην περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας.

Το ρομπότ, το οποίο φορούσε μια πολύχρωμη άφρο περούκα κλόουν, εκτελούσε κινήσεις πολεμικών τεχνών μπροστά στο κοινό. Ενώ οι παρευρισκόμενοι βιντεοσκοπούσαν την παράσταση, το ρομπότ πήρε στάση μάχης και εκτέλεσε μια εντυπωσιακή περιστρεφόμενη κλωτσιά.

Η απροσδόκητη κίνηση χτύπησε ένα νεαρό αγόρι κατευθείαν στην κοιλιά, με αποτέλεσμα το παιδί να διπλωθεί από τον πόνο και να πέσει ανάσκελα μέσα στο πλήθος. Το ρομπότ σκόνταψε προς τα πίσω μετά το λάκτισμα, αλλά γρήγορα ανέκτησε την ισορροπία του και συνέχισε ατάραχο την παράσταση.

Το βίντεο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με έναν χρήστη στο X να αναρωτιέται: «Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αποφασισμένοι να αυτοκαταστραφούν; Ποιος τα χρειάζεται αυτά;».

Ρομπότ με σπαθιά και νούτσακ δίπλα σε παιδιά

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια εντείνονται αν αναλογιστεί κανείς ότι νωρίτερα φέτος, δεκάδες bots ανέβηκαν στη σκηνή του γκαλά του Εαρινού Φεστιβάλ CCTV, της τηλεοπτικής εκπομπής με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην Κίνα.

Φορώντας γιλέκα, τα ρομπότ εκτελούσαν εντυπωσιακές κινήσεις πολεμικών τεχνών, όπως αναποδογυρίσματα, καθώς και επιδείξεις με νούτσακ, σπαθιά και κοντάρια. Παράδοξα, η τολμηρή και δυνητικά επικίνδυνη αυτή παράσταση σημειώθηκε μόλις λίγα μέτρα μακριά από μικρά παιδιά που συμμετείχαν ως ερμηνευτές στη σκηνή, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τα όρια ασφαλείας στη χρήση αυτόνομων μηχανών.

Πηγή: Dailymail