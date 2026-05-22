Σοβαρή κλιμάκωση στο ζήτημα του Ουκρανικού προκαλεί το πολύνεκρο πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου σαράντα τραυματίστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι για αύξηση των θυμάτων.

Σημειώνεται πως η επίθεση έπληξε κτίριο που ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ στην πόλη Σταρομπίλσκ, το οποίο λειτουργούσε ως λύκειο.

Τη στιγμή της νυχτερινής επιδρομής, εντός του κοιτώνα που κατέρρευσε βρισκόταν 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια βάρβαρη ενέργεια, ενώ οι τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών και των τραυματιών, ενώ ο κυβερνήτης της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ, δημοσιοποίησε φωτογραφικό υλικό που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, με φλεγόμενα κτίρια και εκτεταμένες ζημιές.

Η Μόσχα αντέδρασε άμεσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χαρακτηρίζει το συμβάν τρομοκρατική επίθεση και να υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση του συγκεκριμένου σημείου δεν ήταν τυχαία. Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας της χώρας του να προετοιμάσει συγκεκριμένες επιλογές για την εκδήλωση αντιποίνων.

Επίσης η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας).