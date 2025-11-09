Τραγωδία στην Ρωσία με ελικόπτερο που συνετρίβη την Παρασκευή (07/11).

To θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα με ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και δυο ακόμη να τραυματιστούν σοβαρά.

Τον γύρο του κόσμου μέσω social media έχουν κάνει τα βίντεο, στα οποία φαίνεται η πορεία του ελικοπτέρου μέχρι και την στιγμή που καταστρέφεται σε παραθαλάσσιο χωριό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Δείτε τα βίντεο:

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αρχικά μετέφεραν την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε ως επιβάτες τουρίστες. Ωστόσο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για στελέχη της ρωσικής αμυντικής εταιρείας KEMZ. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται στην κατασκευή αεροπορικού εξοπλισμού για μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG και Sukhoi.

Η εταιρεία ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι της έχασαν την ζωή τους από την συντριβή του Ka-226. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του τμήματος κατασκευών και υποστήριξης της KEMZ.

Τέλος, η αιτία της συντριβής του ρωσικού ελικοπτέρου δεν είναι ακόμα γνωστή. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας,  Rosaviatsia κάνει λόγο για «καταστροφή». Η  έρευνα έχει ξεκινήσει.

Πηγή: The Moscow Times

