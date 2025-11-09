Τραγωδία στην Ρωσία με ελικόπτερο που συνετρίβη την Παρασκευή (07/11).

To θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα με ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και δυο ακόμη να τραυματιστούν σοβαρά.

Τον γύρο του κόσμου μέσω social media έχουν κάνει τα βίντεο, στα οποία φαίνεται η πορεία του ελικοπτέρου μέχρι και την στιγμή που καταστρέφεται σε παραθαλάσσιο χωριό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν.

Δείτε τα βίντεο:

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan.

The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025

❗Vrtulník s turisty se zřítil v Dagestánu poblíž vesnice Ači-Su. Podle předběžných zpráv zahynuli čtyři lidé; na palubě bylo sedm turistů, sdělilo agentuře TASS republikánské ministerstvo zdravotnictví. pic.twitter.com/BGVXje3cmY — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) November 7, 2025

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αρχικά μετέφεραν την πληροφορία ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο είχε ως επιβάτες τουρίστες. Ωστόσο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για στελέχη της ρωσικής αμυντικής εταιρείας KEMZ. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται στην κατασκευή αεροπορικού εξοπλισμού για μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG και Sukhoi.

Η εταιρεία ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι τέσσερις εργαζόμενοι της έχασαν την ζωή τους από την συντριβή του Ka-226. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του τμήματος κατασκευών και υποστήριξης της KEMZ.

Τέλος, η αιτία της συντριβής του ρωσικού ελικοπτέρου δεν είναι ακόμα γνωστή. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, Rosaviatsia κάνει λόγο για «καταστροφή». Η έρευνα έχει ξεκινήσει.

Πηγή: The Moscow Times