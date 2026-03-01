Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με εμπορικές πηγές, αρκετοί ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τη μεταφορά αργού, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Χορμούζ, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Τεχεράνη φέρεται να ανακοίνωσε το κλείσιμο της διέλευσης των πλοίων από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Χορμούζ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτήτων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν, καθώς και μεγάλων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ.