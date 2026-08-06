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Απόκοσμες εικόνες που θυμίζουν σκηνικό από βιβλική καταστροφή εκτυλίχθηκαν στη Ρωσία, καθώς εκατομμύρια ακρίδες κατέκλυσαν την περιοχή, καλύπτοντας πλήρως τον ουρανό και προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Το γιγαντιαίο σμήνος των εντόμων κινήθηκε με τεράστια ταχύτητα, εξαφανίζοντας το φως του ήλιου και δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι εικόνες και τα βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες είναι χαρακτηριστικά της έντασης του φαινομένου, με τις ακρίδες να σχηματίζουν ένα «μαύρο πέπλο» πάνω από τους δρόμους, τα κτήρια και τις αγροτικές εκτάσεις.

Συναγερμός για τις καλλιέργειες

Η μαζική εμφάνιση των εντόμων έχει θέσει σε κατάσταση επιφυλακής τις τοπικές Αρχές και τους αγρότες της περιοχής, καθώς η παρουσία τους συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Τα σμήνη ακρίδων τέτοιου μεγέθους μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέψουν ολοσχερώς σοδειές χιλιάδων στρεμμάτων, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στον πρωτογενή τομέα.

Στο πόδι οι Αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση των σμηνών και εξετάζουν τη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως ειδικούς ψεκασμούς, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή τους και να προστατεύσουν την παραγωγή.

Το φαινόμενο της έξαρσης των πληθυσμών των ακρίδων συνδέεται συχνά με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες, που διευκολύνουν την ταχεία αναπαραγωγή και τη μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις.

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