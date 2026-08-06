Απόκοσμες εικόνες που θυμίζουν σκηνικό από βιβλική καταστροφή εκτυλίχθηκαν στη Ρωσία, καθώς εκατομμύρια ακρίδες κατέκλυσαν την περιοχή, καλύπτοντας πλήρως τον ουρανό και προκαλώντας τρόμο στους κατοίκους.

Το γιγαντιαίο σμήνος των εντόμων κινήθηκε με τεράστια ταχύτητα, εξαφανίζοντας το φως του ήλιου και δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι εικόνες και τα βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες είναι χαρακτηριστικά της έντασης του φαινομένου, με τις ακρίδες να σχηματίζουν ένα «μαύρο πέπλο» πάνω από τους δρόμους, τα κτήρια και τις αγροτικές εκτάσεις.

A huge swarm of locusts has descended on Kizlyar district in Dagestan, Russia. Millions of them have filled the air, making visibility almost impossible for drivers. Authorities are using aircraft and ground equipment to treat affected farmland as the swarm moves through the… pic.twitter.com/b6y5AIBTZw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2026

Συναγερμός για τις καλλιέργειες

Η μαζική εμφάνιση των εντόμων έχει θέσει σε κατάσταση επιφυλακής τις τοπικές Αρχές και τους αγρότες της περιοχής, καθώς η παρουσία τους συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Τα σμήνη ακρίδων τέτοιου μεγέθους μπορούν μέσα σε λίγες ώρες να καταστρέψουν ολοσχερώς σοδειές χιλιάδων στρεμμάτων, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στον πρωτογενή τομέα.

A driver found themselves surrounded by a massive swarm of locusts in Russia, where millions of the insects have reduced visibility and damaged crops as authorities work to contain the outbreak. 🦗 pic.twitter.com/eEDDADKINk — AccuWeather (@accuweather) August 5, 2026

Στο πόδι οι Αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση των σμηνών και εξετάζουν τη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως ειδικούς ψεκασμούς, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή τους και να προστατεύσουν την παραγωγή.

Το φαινόμενο της έξαρσης των πληθυσμών των ακρίδων συνδέεται συχνά με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες, που διευκολύνουν την ταχεία αναπαραγωγή και τη μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις.