To ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II, το οποίο επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη το περασμένο Σάββατο (21/11) στον Κόλπο της Φινλανδίας, ρυμουλκήθηκε στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, περιφερειάρχης της Αγίας Πετρούπολολης (σ.σ. το πρώην Λένινγκραντ) , ενημέρωσε μέσω Telegram ότι το πλοίο Sparta II – όπως και τα 16 μέλη του πληρώματός του – έφθασε χθες Δευτέρα (23/11) στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.

L’équipage d’un cargo russe attaqué dans le golfe de Finlande est rentré en Russie. Le gouverneur de la région de Léningrad, Alexandre Drozdenko, l’a annoncé sur sa chaîne Telegram. https://t.co/RBB5MpUBSe — pampam (@pampamfr75) November 23, 2026

Το πλήρωμα εγκατέλειψε το Sparta II λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε μετά την επίθεση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον Ντροζντένκο. Οι 16 ναυτικοί έφθασαν με άλλο ρωσικό πλοίο στην Αγία Πετρούπολη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανέφεραν πως για το πλήγμα στο Sparta II ευθύνεται πιθανότατα η Ουκρανία, συμπληρώνοντας πως το φορτηγό πλοίο παρασύρθηκε στη συνέχεια στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

On November 21, the Russian dry cargo ship Sparta II caught fire in the Gulf of Finland while sailing toward Kaliningrad. According to Leningrad region governor Aleksandr Drozdenko, the vessel was attacked by two drones. The crew began to be evacuated. https://t.co/tm5wGZ0Kx4 — Valhalla (@ELMObrokenWings) November 21, 2026

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν επτά πλοία: τρία φινλανδικά, δύο ρωσικά και δύο εσθονικά.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το πλήγμα στο ρωσικό φορτηγό πλοίο. Την Κυριακή, ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έπληξαν με θαλάσσια drones και βύθισαν μια ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.