Η Ρωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν αναμειγνύεται σε εκλογές άλλων χωρών. Ωστόσο, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, έχει ήδη στείλει μηνύματα υποστήριξης προς το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD.

Πριν από τις κρατιδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD λαμβάνει μεγάλη υποστήριξη από τη Μόσχα. Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ανοιχτά την ετοιμότητά του για οικονομική συνεργασία με το κόμμα μετά από μια πιθανή εκλογική νίκη.

«Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα ανθήσει ξανά όταν το προσιτό, αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream επιστρέψει μέσα από κοινές προσπάθειες με το AfD», έγραψε ο Ντμίτριεφ στην πλατφόρμα X.

Η Ρωσία έχει προτείνει πολλές φορές την επανέναρξη της παροχής φυσικού της αερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού της Βαλτικής Θάλασσας, εφόσον αρθούν οι κυρώσεις. Μετά τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, μόνο μία από τις αρχικές τέσσερις γραμμές παραμένει σώα, αν και δεν χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

«Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερη ανάπτυξη», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, αναφερόμενος σε πιθανές μελλοντικές παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου.

«Όχι άλλη γερμανική ενεργειακή και βιομηχανική αυτοκτονία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ απαντώντας σε ανάρτηση της συμπροέδρου του AfD, Αλίς Βάιντελ (Alice Weidel), η οποία πραγματοποιούσε εκστρατεία για αλλαγή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος είναι επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ρώσου προέδρου στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Ρωσία θέλει να διοργανώσει οικονομικό φόρουμ με Γερμανούς

Παρόλο που το AfD υποστηρίζει την επανέναρξη των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Μόσχα, ώστε η γερμανική οικονομία να μπορέσει να αποκτήσει ξανά προσιτή ενέργεια, όπως έκανε πριν από την επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, οι εκλογές σε κρατιδιακό επίπεδο δεν πρόκειται να αποδώσουν κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το ρωσικό αέριο μέσω αγωγών υπόκειται σε κυρώσεις στην ΕΕ.

Η Ρωσία υπολογίζει κυρίως στην αποτυχία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς (CDU), σε μια πιθανή νέα εκλογική αναμέτρηση και σε μια μελλοντική νίκη του AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Ντμίτριεφ είχε επίσης ανακοινώσει πρόσφατα ένα οικονομικό φόρουμ για το 2027 με εκπροσώπους από τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη περισσότερα από 20 αιτήματα από γερμανικές εταιρείες.

Ένα νέο κρατιδιακό κοινοβούλιο θα εκλεγεί αυτή την Κυριακή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέσιγκ (SPD) έχει λόγους να ελπίζει σε νίκη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το AfD ήταν μπροστά από το SPD στις δημοσκοπήσεις στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκφράσει επανειλημμένα και ανοιχτά τις συμπάθειές του για το AfD.

Πηγή: Blue Win