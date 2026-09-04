«Μαζική» επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης προκάλεσαν πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Σότσι, στις ακτές στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες οι Αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ, στην οποία υπάγεται διοικητικά η λουτρόπολη αυτή.

Διευκρινίζουν πως σύμφωνα με τις –ακόμη προκαταρκτικές– πληροφορίες που έλαβαν, δεν έχουν διαπιστωθεί τραυματισμοί.