Ρωσικό στρατοδικείο επέβαλε την Τετάρτη πρόστιμο 600.000 ρουβλίων (6.900 δολαρίων) στη βετεράνο πολεμική ανταποκρίτρια Ναντιέζντα Κεβόρκοβα, αφού την έκρινε ένοχη για «δικαιολόγηση τρομοκρατίας».

Δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που παρευρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου ανάφερε ότι η Κεβόρκοβα, η οποία είχε τεθεί υπό κράτηση όσο συνεχίζονταν η έρευνα και η δίκη, αφέθηκε ελεύθερη.

Η 66χρονη δημοσιογράφος κάλυπτε ενεργά τη Μέση Ανατολή και έχει γράψει αρκετά βιβλία για τους Παλαιστίνιους. Συνελήφθη τον Μάιο του 2024 στην Μόσχα, ενώ συνέχιζε να υποστηρίζει ότι είναι αθώα.

«Ποτέ δεν υποστήριξα και δεν θα υποστηρίξω οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση. Δεν υποστηρίζω την τρομοκρατική δραστηριότητα» δήλωσε η Κεβόρκοβα στο δικαστήριο σύμφωνα με το ανεξάρτητο μέσο Mediazona.

