Την Κυριακή 8/2, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι ο βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αναπληρωτή επικεφαλής της ρωσικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας GRU, Υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, είναι ένας Ρώσος πολίτης, ο οποίος συνελήφθη στο Ντουμπάι και εκδόθηκε στη Μόσχα μετά από αίτημα της τελευταίας.

🚨⚡ BREAKING NEWS: The UAE hands over Russia “Lyubomir Korba,” accused of attempting to assassinate General “Vladimir Alexiev” in Moscow! 🇦🇪🇷🇺 -: He had fled to Dubai. pic.twitter.com/l3Q3ZhikDE — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 8, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ρωσικών Αρχών Ασφαλείας, ο ύποπτος φέρει το όνομα Λιούμπομιρ Κόρμπα, είναι γεννημένος το 1960 και χαρακτηρίζεται από την FSB ως ο «άμεσος δράστης» της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 6/2, σε πολυκατοικία στη βορειοδυτική Μόσχα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Αλεξέγιεφ τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμούς, αλλά έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η FSB ανακοίνωσε επίσης ότι ταυτοποίησε δύο συνεργούς του δράστη: τον Βίκτορ Βάσιν, ο οποίος συνελήφθη στη Μόσχα, και τη Ζινάιντα Σερεμπρίτσκαγια, που σύμφωνα με την υπηρεσία διέφυγε στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές Αρχές δηλώνουν ότι συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων «οργανωτών» της επίθεσης.

Διαψεύδει η Ουκρανία ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση

Σε αντίθεση με την επίσημη ρωσική εκδοχή, η πλευρά της Ουκρανίας (τουλάχιστον δημόσια), έχει διαψεύσει οποιαδήποτε συμμετοχή στις κατηγορίες περί ανάμειξής της που διατυπώνονται από τη Μόσχα.

Παράλληλα, αναλυτές διεθνών μέσων επισημαίνουν ότι η ρωσική Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά στοχευμένων επιθέσεων και δολοφονιών ανώτερων αξιωματικών από την έναρξη του πολέμου το 2022, χωρίς να έχει παρουσιάσει τεκμηριωμένα στοιχεία μέχρι σήμερα.

Η επίθεση συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά από κύκλο ειρηνευτικών διεργασιών, που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την απόπειρα «τρομοκρατική ενέργεια σχεδιασμένη να υπονομεύσει τις συνομιλίες».

Αναβάθμιση σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΑΕ

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι σε θετικό στάδιο, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τον ηγέτη των Εμιράτων για τη συνεργασία στην σύλληψη και την παράδοση του υπόπτου.

Το γεγονός ότι οι Αρχές των ΗΑΕ συνεργάστηκαν στην έκδοση του Κόρμπα στη Ρωσία, παρά τις διεθνείς ανησυχίες για δικαιώματα και νομικές εγγυήσεις, αναδεικνύει τη στρατηγική εκτίμηση της Μόσχας στην περιοχή.