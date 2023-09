Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή (29/9) στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα, για να γιορτάσουν την πρώτη επέτειο από την προσάρτηση τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας.

Οι διοργανωτές μοίραζαν στο πλήθος ρωσικές σημαίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A concert is taking place on Moscow’s Red Square to mark the anniversary of the annexation of Ukrainian territories.

It is called “One country, one family, one Russia”. The concert is not broadcast on federal channels or online (unlike the one a year ago). Putin won’t attend.… pic.twitter.com/X2DOjzfz78

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 29, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ