Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου , οι ρωσικές αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε τοπικό οδικό δίκτυο που οδηγεί προς την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς συντρίμμια ενός καταρριφθέντος ουκρανικού drone προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Η επίθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα μπαράζ ουκρανικών πληγμάτων κατά γεφυρών και διυλιστηρίων, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση καυσίμων και σκηνικά πανικού στις ρωσικές επαρχίες.

Το χτύπημα στο Κρασνοντάρ και το μπλόκο στη Γέφυρα του Κερτς

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των περιφερειακών αρχών μέσω Telegram, το drone καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή Πολτάβσκαγια του Κρασνοντάρ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές έκλεισαν αμέσως την οδό που συνδέει το σημείο της πυρκαγιάς με την περιφερειακή λεωφόρο που καταλήγει στην εμβληματική γέφυρα του πορθμού του Κερτς.

Η συγκεκριμένη γέφυρα, που κατασκευάστηκε από τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, αποτελεί τη βασική αρτηρία στρατιωτικού και πολιτικού ανεφοδιασμού της χερσονήσου στη Μαύρη Θάλασσα.

Αγορές πανικού από τους πολίτες στο Κρασνοντάρ

Η πίεση που ασκεί το Κίεβο στη χερσόνησο είναι πλέον ασφυκτική. Μόλις χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν με πυραύλους δύο ακόμη γέφυρες που συνδέουν το ρωσοκρατούμενο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας με την Κριμαία, στενεύοντας δραματικά τα περιθώρια εφοδιασμού.

Η έλλειψη βενζίνης και ντίζελ έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά.

Όπως παραδέχθηκε ο κυβερνήτης του Κρασνοντάρ ,περιοχή που αποτελεί δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, οι συνεχιζόμενες στοχοποιήσεις των ενεργειακών μονάδων έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε αγορές πανικού, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται τεράστιες ουρές στα πρατήρια και να αδειάζουν τα αποθέματα.

Παραμένει το μέτωπο της φωτιάς στο Γιάροσλαβ

Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και βορειοανατολικά της Μόσχας, στην περιφέρεια του Γιάροσλαβ.

Ο κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβριάεφ ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ότι τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην πόλη Ριμπίνσκ.

Η εκεί αποθήκη καυσίμων είχε δεχθεί απευθείας πλήγμα από drone την περασμένη Κυριακή, με τη φωτιά να είναι σε εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μέσω των κρατικών ειδησεογραφικών πρακτορείων, υποστήριξε ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας εξουδετέρωσαν 172 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ukrainian drones struck Russia’s Poltavskaya fuel distribution hub in Krasnodar Krai overnight, igniting a major blaze that continued burning this morning. pic.twitter.com/j51DhenJLu — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) June 16, 2026