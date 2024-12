Σοβαρό ρήγμα υπέστη ένα ρωσικό πετρελαϊκό τάνκερ με φορτίο χιλιάδων τόνων πετρελαϊκών προϊόντων, στη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας στον πορθμό του Κερτς, ενώ ένα άλλο τάνκερ εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από το πρώτο τάνκερ, Volgoneft 212, που είχε μήκος 136 μέτρων με πλήρωμα 15 ναυτών και διαχωρίστηκε στη μέση, με την πλώρη του να βυθίζεται, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν τα κύματα να σκεπάζουν το κατάστρωμα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Two Russian oil tankers, the Volgoneft-212 and the Volgoneft-239, are in distress in reasonably heavy seas 8 km off the Kerch Strait in Ukraine’s Russian-occupied Crimea. The bow of one of them, (Volgoneft-212?) has broken off. 4.3K tons fuel oil could spill. pic.twitter.com/MXFJq5SoxC

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 15, 2024