Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, όπως ενημέρωσαν μέσω Telegram, κατά την επίθεση στην πόλη Σεμπέκινο βρήκαν τον θάνατο ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου και ένα ανδρόγυνο. Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του ασθενοφόρου, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα του Ντονέτσκ ανέφεραν πως τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας.