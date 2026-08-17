Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας απέρριψε την έφεση του αντιπολεμικού κόμματος «Γιάμπλακο», επικυρώνοντας τον αποκλεισμό του από τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Πρόκειται για το μοναδικό εγγεγραμμένο πολιτικό κόμμα στη χώρα που τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αρχική απόφαση αποκλεισμού είχε ληφθεί πριν από μία εβδομάδα, αφήνοντας εκτός κάλπης τον μοναδικό εγγεγραμμένο πολιτικό σχηματισμό εντός Ρωσίας που ζητά δημόσια τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Η δικαστική προσφυγή κατά του «Γιάμπλακο» υποβλήθηκε από το «Ρόντινα» («Πατρίδα»), ένα μικρό εθνικιστικό κόμμα που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιλογές του Κρεμλίνου.

Κατηγορίες για δυτική υποκίνηση και η απάντηση του «Γιάμπλακο»

Ο ηγέτης του κόμματος «Ρόντινα» εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το «Γιάμπλακο» λειτουργεί ως ένα κίνημα κατευθυνόμενο από τη Δύση, με στόχο να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία και την εσωτερική σταθερότητα της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, το «Γιάμπλακο» απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, επισημαίνοντας ότι δεν χειραγωγείται από ξένα συμφέροντα και ότι εκφράζει αυθεντικά τη βούληση εκατομμυρίων Ρώσων πολιτών που επιθυμούν την άμεση ειρήνευση και το τέλος του πολέμου.