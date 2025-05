Ένα εφηβικό πάρτι γενεθλίων κατέληξε σε λουτρό αίματος στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας, τη νύχτα της 28ης Μαΐου.

Μία παρέα 14 ατόμων μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι για να γιορτάσουν τα 15α γενέθλιας της φίλης τους.

🇷🇺 A mass murder occurred in Baikalsk, Irkutsk region of the Russian Federation, on the night of May 28, – Russian media

A teenager attacked his peers with a knife, with whom he spent the night in a private house. As a result, five people died, including the attacker himself.… pic.twitter.com/ZJpcjy3E2U

