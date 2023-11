Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (7/11) πως η δήλωση του ισραηλινού υπουργού, ο οποίος φάνηκε ανοιχτός στην ιδέα να πραγματοποιήσει το Ισραήλ πυρηνικό πλήγμα στη Γάζα, δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Την Κυριακή (5/11), ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέστειλε τη συμμετοχή στις κυβερνητικές συνεδριάσεις του υπουργού Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιγιάχου, ο οποίος ανήκει σ’ ένα ακροδεξιό κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού.

Ερωτηθείς σε ραδιοφωνική συνέντευξη για μια υποθετική πυρηνική επιλογή, ο Ελιγιάχου απάντησε: «Αυτός είναι ένας τρόπος».

Το σχόλιό του καταδικάσθηκε γρήγορα από όλο τον αραβικό κόσμο, σκανδάλισε ισραηλινούς παρουσιαστές και χαρακτηρίσθηκε «απαράδεκτο» από αμερικανό αξιωματούχο.

Ο υπουργός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού μίλησε για χρήση πυρηνικών στη Γάζα

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιγιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο Radio Kol Berama ότι ο παλαιστινιακός λαός «μπορεί να πάει στην Ιρλανδία ή στις ερήμους, τα τέρατα στη Γάζα θα πρέπει να βρουν μια λύση μόνοι τους», προσθέτοντας ότι όσοι ανεμίζουν σημαία της Παλαιστίνης ή της Χαμάς «δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν στο πρόσωπο της γης».

«Δεν θα δίναμε ανθρωπιστική βοήθεια στους Ναζί. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως οι αθώοι πολίτες στη Γάζα», συπλήρωσε μεταξύ άλλων, ο υπουργός στην συνέντευξη του.

Στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πάντως ο πρωθυπουργικός λογαριασμό του Ισραήλ ανέφερε: «Οι δηλώσεις του υπουργού, Αμιχάι Ελιγιάχου δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Το Ισραήλ και οι IDF επιχειρούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του διεθνούς δικαίου για να αποφύγουν να βλάψουν αθώους. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τη νίκη μας».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023