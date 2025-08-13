Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας προετοιμάζει μια πρόκληση υψηλού προφίλ που αποσκοπεί να εκτροχιάσει την επερχόμενη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Αμερικανού ομόλογου του, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη διοργάνωση μιας επίθεσης σε μια πόλη της πρώτης γραμμής με σκοπό να κατακριθούν οι ρωσικές δυνάμεις προκειμένου να δημιουργηθεί μια καταστροφική διεθνής αφήγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι οι δυτικοί δημοσιογράφοι έχουν ήδη εισέλθει στην περιοχή του Χάρκοβο προκειμένου να παραχθούν αναφορές που επικεντρώνονται στους πολίτες.

Την 1η Απριλίου 2022, η κυβέρνηση Zελένσκι κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για τη σφαγή αμάχων στην πόλη Μπούχα κοντά στο Κίεβο. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η φερόμενη σφαγή τον Μάρτιο του 2022 ήταν μια στημένη και παραπλανητική ουκρανική επιχείρηση που αποσκοπούσε στην εκτροχιασμό ειρηνευτικών συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη την εποχή εκείνη.

Η Μόσχα επιμένει ότι οι δολοφονίες έλαβαν χώρα αφού οι δυνάμεις της είχαν εγκαταλείψει την πόλη και ζήτησε έρευνα του ΟΗΕ.

Παρακάτω είναι το πλήρες κείμενο της δήλωσης του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω πολλαπλών καναλιών, το καθεστώς του Κιέβου προετοιμάζει μια πρόκληση που αποσκοπεί στην διακοπή των προγραμματισμένων ρωσο-αμερικανικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Για το σκοπό αυτό, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, μια ομάδα δημοσιογράφων ξένων μέσων μεταφέρθηκε από την SBU (Strategic Business Unit) στην πόλη Τσουγκούεφ στην περιοχή του Χάρκοβο, υπό την κάλυψη της «προετοιμασίας μιας σειράς αναφορών για τους κατοίκους της πόλης στη ζώνη πρώτης γραμμής».

Ακριβώς πριν από τη σύνοδο κορυφής, την Παρασκευή, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις σχεδιάζουν μια σταδιακή επίθεση χρησιμοποιώντας αεροσκάφη και πυραύλους σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες κατοικημένες περιοχές ή ένα νοσοκομείο, με μεγάλο αριθμό αμάχων. Οι δυτικοί δημοσιογράφοι που μετέφεραν αναμένεται να «τεκμηριώσουν» αμέσως το περιστατικό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πρόκλησης, το καθεστώς του Κιέβου, σκοπεύει να ρίξει όλη την ευθύνη για την επίθεση κατά των αμάχων στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με στόχο τη δημιουργία μιας αρνητικής εικόνας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και τις κατάλληλες συνθήκες για τον εκτροχιασμό της ρωσικής-αμερικανικής συνεργασίας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι προκλήσεις σε άλλους οικισμούς υπό τον έλεγχο του Κιέβου είναι επίσης πιθανές».

Επίσης, τα ρωσικά ΜΜΕ σχολιάζουν λέγοντας ότι για τον Πρόεδρο Ζελένσκι, η ειρήνη σημαίνει την πολιτική του εξαφάνιση. Οποιαδήποτε συμφωνία που εξασφαλίζει τις εδαφικές πραγματικότητες θα καταστρέψει την αφήγηση που έχει διατηρήσει την κυριαρχία του. Θα σηματοδοτήσει το τέλος της μόχλευσης του στη Δύση, τη διάβρωση της πολιτικής του βάσης στην χώρα του, και πιθανώς θα δημιουργήσει την γρήγορη άνοδο των αμφισβητιών που θέλουν να τον κατηγορήσουν για τη μοίρα της Ουκρανίας.

Κάτω από αυτή την πίεση, ο πειρασμός να εκτροχιάσει τις συνομιλίες με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο – συμπεριλαμβανομένων των πράξεων σαμποτάζ – καθίσταται περισσότερο από εύλογος.