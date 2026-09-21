Μάλλον δεν εξέπληξε κανέναν το ότι το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή (20/9) και αμαυρώθηκαν από κυβερνοεπιθέσεις και επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, τις οποίες η Μόσχα διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει.

Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές για την ανανέωση της κάτω Βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, τις πρώτες αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη με την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η ψηφοφορία διεξήχθη επίσης στις ουκρανικές περιφέρειες που κατέχει και λέει πως έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετά την καταμέτρηση του 50% και κάτι των ψηφοδελτίων, η «Ενωμένη Ρωσία», το προεδρικό κόμμα, έλαβε το 57,8% των ψήφων, έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών του LDPR.

Με δεδομένη αυτή την τάση και τον τρόπο που διεξάγονται οι εκλογές, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να διατηρήσει την πλειοψηφία δυο τρίτων στις έδρες στη Δούμα, κάτι που εξ ορισμού σημαίνει πως έχει τη δυνατότητα αναθεώρησης του Συντάγματος, κατά προβολές του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Νωρίτερα, exit poll που διεξήχθη από το ρωσικό κέντρο μελέτης της κοινής γνώσης –κρατικό θεσμό– αναγγελλόταν ότι η Ενωμένη Ρωσία θα εξασφάλιζε το 49,4%, με άλλα λόγια θα σημείωνε την ίδια επίδοση με το 2021.

Η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερο σασπένς στη χώρα όπου η έκφραση οποιασδήποτε διαφωνίας δημόσια καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και το μοναδικό κόμμα που εναντιώνεται ανοικτά στον πόλεμο, το Γιάμπλακο, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή.

«Μέτρα αποκλιμάκωσης»

Πέρα από την παράταξη του ενοίκου του Κρεμλίνου, μόνο κόμμα που υποστηρίζουν λιγότερο ή περισσότερο τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία –οι κομμουνιστές του ΚΚΡΟ, οι εθνικιστές του LDPR, οι συντηρητικοί της Δίκαιης Ρωσίας, οι φιλελεύθεροι του Κόμματος των Νέων Προσώπων– εξασφάλισαν το πράσινο φως των αρχών να συμμετάσχουν.

Η πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής Έλλα Παμφίλαβα δήλωσε πως τα προκαταρκτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν επίσημα σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Θυμίζοντας την οδυνηρή πραγματικότητα του πολέμου που σημαδεύεται τους τελευταίους μήνες από την κλιμάκωση των πληγμάτων και στις δυο πλευρές των συνόρων, η τελευταία ημέρα της ψηφοφορίας αμαυρώθηκε από ουκρανική επιδομή στην οποία εξαπολύθηκαν πάνω από χίλια drones.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και άλλοι περίπου είκοσι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε εξάλλου λεωφορείο στην περιφέρεια της Χερσώνας, τομέα της νότιας Ουκρανία που ελέγχει η Ρωσία, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανάμεσά τους υπάλληλο της εκλογικής επιτροπής, ανακοίνωσε αυτή η τελευταία.

Στην ίδια τη Μόσχα, μεγάλο διυλιστήριο υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ο οποίος κατήγγειλε την επίθεση «άνευ προηγουμένου», η οποία «προφανώς σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα στις εκλογές».

Χθες βράδυ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «θα συνεχίσει και θα εντείνει» τα πλήγματα με «όπλα υψηλής ακρίβειας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Κίεβο» σε αντίποινα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως τα πλήγματα του στρατού του «είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην περιφέρεια της Μόσχας» και ότι χρησιμοποιήθηκαν κάπου δέκα διαφορετικά οπλικά συστήματα.

Ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος δεν σταματούν την κλιμάκωση των πληγμάτων τους τελευταίους μήνες, ο ουκρανός πρόεδρος συζήτησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παροτρύνει τις τελευταίες ημέρες να σταματήσουν οι επιδρομές εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ανέφερε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη και ότι συζήτησαν «ιδέες» για «μέτρα αποκλιμάκωσης».

Κυβερνοεπιθέσεις

Παράλληλα η ρωσική εκλογική επιτροπή έκανε λόγο για «πάνω από χίλια» κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον «τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας».

Οι επιθέσεις αυτές έγιναν από «ομάδες με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και καλά συντονισμένες, που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», σύμφωνα με την κ. Παμφίλαβα, που είδε «ενδείξεις ουκρανικής ανάμιξης».

Η ψηφοφορία διεξήχθη με φόντο την κοινωνική ένταση στη Ρωσία, που είναι αντιμέτωπη με δυτικές κυρώσεις, συχνές ουκρανικές επιδρομές, ελλείψεις καυσίμων και περιορισμούς στη λειτουργία του διαδικτύου σε διάφορες περιοχές.

Ο Βιτάλι Ίβανοφ, 63 ετών, συνταξιούχος πρώην εργαζόμενος του μετρό της Μόσχας, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ψήφισε «τους κομμουνιστές».

Η σύνταξη που παίρνει, εξήγησε, «δεν του φτάνει για να ζήσει».

«Όχι στον πόλεμο!»

Επίσης στη Μόσχα, ο Ιγκόρ Σαφρόνοφ, 30άρης προγραμματιστής, είπε πως ψήφισε το Κόμμα των Νέων Προσώπων, καθώς «δεν ήθελα να ψηφίσω την Ενωμένη Ρωσία».

Στο Βερολίνο, όπου ζει μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες εκπατρισμένων Ρώσων, μερικές δεκάδες υποστηρικτές της εξόριστης αντιπολίτευσης διαδήλωσαν φωνάζοντας συνθήματα «Η Ρωσία θα ελευθερωθεί» και «όχι στον πόλεμο», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Στο Λονδίνο, περίπου εκατό άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά στη ρωσική πρεσβεία, ορισμένοι ανεμίζοντας ουκρανικές σημαίες, άλλοι με πλακάτ που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Say no to Putin» («πείτε όχι στον Πούτιν»).

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηλίτευσε τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, τονίζοντας ότι διεξήχθησαν σε ατμόσφαιρα «συστηματικής καταστολής» που έχει μετατραπεί «σε θεσμό».