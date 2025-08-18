Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 134 έχουν τραυματιστεί από άγνωστης αιτίας έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, Κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

❗️💣🇷🇺 – An explosion at the gunpowder workshop of the Elastik factory in Ryazan Oblast, Russia, killed five people and injured 20, with 10 in critical condition. The blast, followed by a fire, completely destroyed the workshop. Emergency services reported that over 100 people… pic.twitter.com/zwQPvJ1LaU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 15, 2025

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά, ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

«Μέχρι την 18η Αυγούστου, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς», πρόσθεσαν.