Τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν στη Ρωσία, στον Καύκασο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Σύμφωνα με στοιχεία του ομοσπονδιακού υπουργείου Υγείας, 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στη Μαχατσκαλά. Τριάντα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#Makhachkala #Dagestan

So many children were injured and possibly killed because of a summer camp bus that was stuck in the traffic jam next to the gas station at the time of exploration

11 children were taken to the republican hospital. pic.twitter.com/zK6mgSrdS2

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) August 14, 2023