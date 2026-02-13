Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικής πυραυλικής επίθεσης την Παρασκευή στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ. Ένας εκ των τριών τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ ενημέρωσε πως η πυραυλική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό δίκτυο της περιοχής και σε τρεις πολυκατοικίες.

🇺🇦🇷🇺 – UKRAINE / RUSSIE 🔹Des frappes Ukrainiennes ont touché la centrale thermique de Belgorod ce soir après le tir de plusieurs missiles. https://t.co/Pg73dGCjLB pic.twitter.com/U3hgRvo02E — NEXUS (@nexus_osint) February 13, 2026

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν μαρτυρίες κατοίκων του Μπέλγκοροντ για ισχυρές εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή.

🇷🇺🇺🇦 The Russian city of Belgorod was hit by a Ukrainian HIMARS missile strike. As a result, residential buildings and an energy infrastructure facility were damaged. Two local residents were killed and three others injured. The city experienced partial outages of water,… pic.twitter.com/EEMKqPgnUg — Authentic World Updates (@authworldnews) February 13, 2026

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

🇷🇺⚔️🇺🇦Belgorod Region. Governor: The Ukrainian enemy launched a missile strike on Belgorod. Two civilians were killed, and three were injured. As a result of the attack, two men were killed at one of the infrastructure facilities. On behalf of myself and all residents of the… pic.twitter.com/FCxEqCyyQ8 — dana (@dana916) February 13, 2026

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters