Σφοδρές καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στις ακτές της Ρωσίας και της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα τη Δευτέρα (27/11), ενώ εκατοντάδες χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο θέρετρο Σότσι και άλλος ένας στη ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ένας τρίτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του πάνω σ’ ένα πλοίο στο στενό του Κερτς, που χωρίζει την προσαρτημένη Κριμαία από τη Ρωσία.

Οι καταιγίδες μαίνονται από την Παρασκευή (24/11) στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Ενέργειας, οι περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο είναι η Κριμαία, η νότια Ρωσία και οι εν μέρει κατεχόμενες περιφέρειες του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στην Ουκρανία.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλα κύματα φαίνονται να σαρώνουν την προκυμαία του Σότσι και να παρασύρουν αυτοκίνητα.

Στην πόλη Ευπατορία της Κριμαίας, οι δρόμοι πλημμύρισαν.

Οι διορισμένοι από τη Ρωσία κυβερνήτες της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης, που η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε το 2014 από την Ουκρανία, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

