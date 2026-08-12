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Στους τρεις έφθασαν οι νεκροί από τις επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ Βένιμιαν Κοντράτιεφ, προσθέτοντας ότι δύο άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρανοντάρ στην οποία βρίσκεται το Νοβοροσίσκ , δήλωσε ότι 24 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση.