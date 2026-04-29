Τρεις επιβάτες ενός μίνι λεωφορείου σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή του Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας.

A Ukrainian drone attack on a passenger bus has killed three people and wounded eight others in a village near the town of Shebekino in Russia’s Belgorod region, governor Vyacheslav Gladkov says.https://t.co/IGLsH3sWGJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 29, 2026

«Ο εχθρός έπληξε σκόπιμα ένα λεωφορείο με επιβάτες στο χωριό Βοζνεσένοφκα» έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλαντκόφ. «Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν επί τόπου», πρόσθεσε.

Από τους οκτώ τραυματίες, οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μια φωτογραφία που ανάρτησε ο κυβερνήτης δείχνει ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τζάμια και με θραύσματα στα σκαλοπάτια της πόρτας επιβίβασης.

Three dead and thirteen injured as a result of a strike on a passenger bus in the Belgorod region — Governor

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το ουκρανικό έδαφος και κυρίως τις υποδομές της χώρας. Σε αντίποινα, το Κίεβο πλήττει στόχους στη Ρωσία, διαβεβαιώνοντας ότι προτεραιότητά του είναι οι στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.