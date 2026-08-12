Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε την Τετάρτη πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» – αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.