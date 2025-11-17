Η Rosfinmonitoring είναι η Αρχή Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ρωσίας και συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τους «τρομοκράτες και εξτρεμιστές» της χώρας, τον πρώην Πρωθυπουργό, Μιχαήλ Κασιάνοφ και τον οικονομολόγο Σεργκέι Γκουριέφ.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 19.131 άτομα και 823 οργανώσεις και τις χαρακτηρίζει τρομοκρατικές. Από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας ο κατάλογος αυτός επεκτάθηκε απότομα.

Η Rosfinmonitoring είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Πέρα από τα παραπάνω έχει και το δικαίωμα να παγώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων είναι στον κατάλογο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχαήλ Κασιάνοφ διετέλεσε Πρωθυπουργός τα πρώτα τέσσερα χρόνια της διακυβέρνησης του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Αποπέμφθηκε τον Φεβρουάριο του 2004, λίγο πριν ο Πούτιν εκλεγεί για την δεύτερη θητεία του. Αφού παραιτήθηκε, ξεκίνησε να αντιπολιτεύεται το Κρεμλίνο, το 2022 εγκατέλειψε και τη χώρα και το 2023 είχε χαρακτηρισθεί «ξένος πράκτορας».

Από την άλλη ο Σεργέι Γκουρίεφ ήταν πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Πριν από ένα μήνα ενθάρρυνε τις δυτικές Κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, κάτι που προφανώς δεν άρεσε και πολύ στην Κυβέρνηση Πούτιν.