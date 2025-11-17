Η Ρωσία βομβάρδισε το πλοίο Orinda, τούρκικης ιδιοκτησίας, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας, στην περιοχή της Οδησσού. Το πλοίο, λόγω της πυρκαγιάς, έπρεπε να εκκενωθεί.

Το τούρκικο πλοίο μετέφερε περίπου 4.000 τόνους LPG και χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας σε ουκρανικές υποδομές.

Ευτυχώς, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, δεν πρόκειται για τραγωδία, καθώς και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, και όλοι τους βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία.

Ουκρανικές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά.

Δείτε το βίντεο:

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πολλά εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις. Όπως και στο σημερινό περιστατικό, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι πλοία που ήταν αγκυροβολημένα κοντά σε ουκρανικά λιμάνια και υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως θύματα.