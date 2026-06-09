Τη ζωή του έχασε ένας άνθρωπος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 9 Ιουνίου, έπειτα από ανατίναξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στα ανατολικά περίχωρα της Μόσχας, στη Ρωσία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία ερευνά το περιστατικό.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 05:30 το πρωί (τοπική ώρα) στην πόλη Μπαλασίχα, που βρίσκεται ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως γνωστοποίησαν οι ρωσικές Αρχές, «ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο τύπου BMW X3 περνούσε κοντά από κτήριο κατοικιών».

«Εξαιτίας της έκρηξης, ο οδηγός του αυτοκινήτου έφερε βαρύτατα τραύματα και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο», διευκρίνισε η Ανακριτική Επιτροπή μέσω ανάρτησής της στο Telegram. Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα, ωστόσο τα στοιχεία του θύματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Ανακριτικοί υπάλληλοι και εγκληματολόγοι, σε συντονισμό με τις επιχειρησιακές δομές, διενεργούν έρευνα στον χώρο του συμβάντος. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να ζητηθεί η διεξαγωγή απαραίτητων ερευνών, μεταξύ των οποίων ιατροδικαστικές αναλύσεις και εξετάσεις για τα εκρηκτικά υλικά», πρόσθεσε η Επιτροπή, χωρίς ωστόσο να προβεί σε εκτιμήσεις για τα κίνητρα της επίθεσης ή να κατονομάσει υπόπτους.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ηχηρές βομβιστικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη Μόσχα και οι οποίες σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο Ρώσος Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ έχασε τη ζωή του από έκρηξη μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί κάτω από το όχημά του στη νότια Μόσχα, με τις ρωσικές Αρχές να δείχνουν ως υπεύθυνες τις ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Έναν χρόνο πριν από αυτό το περιστατικό, ο Αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του, Ιλία Πολικάρποφ, σκοτώθηκαν στη νοτιοανατολική Μόσχα από έκρηξη βόμβας που είχε κρυφτεί σε ηλεκτρικό πατίνι έξω από πολυκατοικία. Για τη συγκεκριμένη διπλή δολοφονία, την ευθύνη είχε αναλάβει μεταγενέστερα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).