Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, την οποία είχαν μερικώς υπό τον έλεγχό τους οι ουκρανικές δυνάμεις από τον Αύγουστο του 2024 ως την άνοιξη του 2025, ανακοίνωσε σήμερα (14/11) το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Αφού ειδικές μονάδες του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας συνέβαλαν σημαντικά στην ήττα του εχθρού, τώρα Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες έχουν έρθει στο έδαφος του Κουρσκ», επεσήμανε η Krasnaya Zvezda, η επίσημη εφημερίδα του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Εκπαιδεύτηκαν σε ρωσικά κέντρα για στρατιωτικούς μηχανικούς

Εκπαιδευμένοι σε ρωσικά κέντρα για στρατιωτικούς μηχανικούς, οι Βορειοκορεάτες ναρκοσυλλέκτες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί, με τη συνδρομή ρομπότ έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια Κουρσκ, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν «εκατοντάδες» νάρκες, οβίδες και εκρηκτικοί μηχανισμοί μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εφημερίδα, που έχει αφιερώσει μεγάλο ρεπορτάζ στο θέμα, δημοσιεύει επίσης φωτογραφίες των Βορειοκορεατών ναρκοσυλλεκτών επί το έργον. Στα τέλη Ιουνίου η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ θα στείλει πολλές χιλιάδες ναρκοσυλλέκτες και τεχνικούς του στρατού για να τη βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της περιφέρειας Κουρσκ.

5.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν σταλεί στη Ρωσία

Στις αρχές Νοεμβρίου η Νότια Κορέα, επικαλούμενη τις υπηρεσίες Πληροφοριών, ανέφερε ότι περίπου 5.000 Βορειοκορεάτες στρατιωτικοί έχουν σταλεί στη Ρωσία από τον Σεπτέμβριο για τον σκοπό αυτό. Η Βόρεια Κορέα έχει συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, προσφέροντας στη Μόσχα στρατεύματα για να απωθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ.

Οι δύο χώρες συνδέονται με μια αμυντική συμφωνία, η οποία υπεγράφη το 2024 με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ