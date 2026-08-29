Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία προς τα τέλη Αυγούστου, καλύπτοντας μόλις το 70% των αναγκών της εγχώριας καταβάλωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, από παράγοντες της αγοράς, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των διαδοχικών πληγμάτων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία ανάγκασαν κρίσιμες μονάδες διύλισης να κατεβάσουν ρολά.

Στο στόχαστρο του Κιέβου οι ενεργειακές υποδομές

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πυκνώσει τις επιδρομές τους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας, στοχεύοντας στον περιορισμό των εσόδων του Κρεμλίνου από το εμπόριο υδρογονανθράκων. Έτσι, παρά την προσωρινή εξομάλυνση στα τέλη Ιουλίου που επέτρεψε την άρση των τοπικών περιορισμών στη διάθεση καυσίμων, τα προβλήματα τροφοδοσίας στις ρωσικές επαρχίες επανήλθαν έντονα εντός του Αυγούστου.

Επιστροφή στα επίπεδα της κρίσης του Ιουλίου

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο όγκος παραγωγής στα τέλη του μήνα διολίσθησε ξανά στα χαμηλά επίπεδα των αρχών Ιουλίου, όταν η κλιμακούμενη από τον Μάιο κρίση βρισκόταν στην πιο οξεία φάση της.

Η νέα αυτή κάμψη προκλήθηκε από τις πρόσφατες επιθέσεις drones της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες έθεσαν εκτός μάχης μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με καθοριστική συμβολή στην παραγωγή βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων στο Περμ, το Νίζνι Νόβγκοροντ και το Γιαροσλάβλ.