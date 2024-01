Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αψήφησε το κρύο και βούτηξε στα παγωμένα νερά, την Παρασκευή, για τον εορτασμό των Θεοφανείων.

Στην Μόσχα η θερμοκρασία βρίσκεται στους 11 βαθμούς υπό το μηδέν, όμως αυτό δεν σταμάτησε τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης, που ακολουθεί τις θρησκευτικές παραδόσεις, βουτά κάθε χρόνο στα παγωμένα νερά την ημέρα των Φώτων.

Keep Cool & Believe: President of Russia Vladimir #Putin Taking Epiphany Dip.

💪 You can freeze #Russian assets, but you can’t freeze its spirit. pic.twitter.com/2AEDdOB7h7

— Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) January 19, 2024

