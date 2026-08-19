Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη για μια χώρα που παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς ενέργειας παγκοσμίως, η Ρωσία ξεκίνησε την εισαγωγή καυσίμων.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

Η απόφαση αυτή καθίσταται αναγκαία καθώς τα συνεχή ουκρανικά πλήγματα με drones κατά ρωσικών διυλιστηρίων και ενεργειακών υποδομών έχουν προκαλέσει σημαντική πτώση στη διύλιση και σοβαρές ελλείψεις στην εγχώρια αγορά.

Χωρίς λεπτομέρειες για τους όγκους εισαγωγής

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Αλεξάντερ Νόβακ επιβεβαίωσε την έναρξη των εισαγωγών, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τους συνολικούς όγκους των καυσίμων που εισάγονται ή τις χώρες προέλευσής τους.

Παράλληλα, ο Ρώσος αξιωματούχος επιχείρησε να καθησυχάσει την εγχώρια αγορά, σημειώνοντας ότι η ρωσική κυβέρνηση αναμένει αρκετά διυλιστήρια πετρελαίου να επαναλάβουν τη λειτουργία τους στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μονάδες αυτές βρίσκονταν εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Τα ουκρανικά πλήγματα παρέλυσαν τη ρωσική διύλιση

Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί προγραμματισμένων συντηρήσεων, φαίνεται ότι η πραγματική αιτία της ενεργειακής κρίσης εντοπίζεται στα συνεχιζόμενα και στοχευμένα ουκρανικά πλήγματα των τελευταίων μηνών.