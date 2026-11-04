Σφοδρή επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε την Τετάρτη (4/11) στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, θέτοντας στο στόχαστρο ένα μικρό επιβατικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των τοπικών αξιωματούχων, από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ένα ανήλικο παιδί.

Βάσει ενημέρωσης που εξέδωσε η διοίκηση της επαρχίας, μέσω Telegram, όλα τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια: ένας άνδρας, μία γυναίκα και το 8χρονο αγοράκι τους. Η θανατηφόρα επιδρομή του ουκρανικού drone έπληξε το όχημα την ώρα που αυτό κινούνταν στην περιοχή της κοινότητας Σολντάτσκογε.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο 24ωρα

Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί το δεύτερο διαδοχικό συμβάν με στόχο μικρό λεωφορείο στην ίδια συνοριακή περιφέρεια. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη, ανάλογο χτύπημα drone στον οικισμό Βιντένσκαγια είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων πολιτών, συγκεκριμένα μίας γυναίκας και τριών παιδιών.