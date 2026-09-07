Σε περαιτέρω επιδείνωση οδηγούνται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, καθώς η Μόσχα ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του γερμανικού γενικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη και τη διακοπή των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών ινστιτούτων Goethe-Institut στη ρωσική επικράτεια.

Η απόφαση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί άμεσο αντίποινο στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, μέτρα που είχε λάβει η γερμανική κυβέρνηση κατηγορώντας τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Λουκέτο στα Goethe-Institut και τελεσίγραφο απέλασης

Παράλληλα με το διπλωματικό σκέλος, η Μόσχα στρέφεται και κατά των γερμανικών πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Όπως επιβεβαίωσε το ρωσικό ΥΠΕΞ, τα πολιτιστικά κέντρα Goethe-Institut στη Ρωσία υποχρεούνται να αναστείλουν άμεσα τις δραστηριότητές τους, ενώ στο γερμανικό προσωπικό που τα στελεχώνει δόθηκε αυστηρή διορία να εγκαταλείψει τη ρωσική επικράτεια έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αφορμή

Η νέα αυτή κλιμάκωση πυροδοτήθηκε από τις προηγούμενες κινήσεις του Βερολίνου, το οποίο είχε επιβάλει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, καθώς και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η Γερμανία είχε προχωρήσει στις ενέργειες αυτές κατηγορώντας ευθέως τη Μόσχα για σχεδιασμό απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο κομβικό αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, κατηγορία την οποία η ρωσική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντάς την ως «παράλογη επινόηση».

«Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», υπογραμμίζει στην αιχμηρή ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει ακόμη περισσότερο τους διαύλους διπλωματικής και πολιτιστικής επικοινωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.