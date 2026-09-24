Συναγερμός στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο ρωσικών επιχειρήσεων με drones στη Μεσόγειο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να εξετάζουν σχέδιο για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι σχετικός φάκελος παραδόθηκε στις υπηρεσίες πληροφοριών των τριών χωρών από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και πλέον βρίσκεται υπό εξέταση από τις κυβερνήσεις της Ρώμης, του Παρισιού και της Μαδρίτης.

Τα drones Gerbera και το σενάριο των εμπορικών πλοίων

Στο επίκεντρο των πληροφοριών βρίσκονται τα ρωσικά drones τύπου Gerbera, τα οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσαν να μεταφερθούν κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων που θα κινούνται στη Μεσόγειο.

Το σενάριο που εξετάζεται, προβλέπει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, ενώ η εμβέλειά τους φέρεται να φτάνει περίπου τα 600 χιλιόμετρα.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης των ιταλικών ακτών και της δυνατότητας προσέγγισης μεγάλου τμήματος της χώρας από τη θαλάσσια περιοχή.

Σχεδόν ολόκληρη η Ιταλία εντός εμβέλειας

Σύμφωνα πάλι με την El Mundo, εάν ένα τέτοιο σενάριο υλοποιούνταν από το Τυρρηνικό Πέλαγος, σχεδόν ολόκληρη η ιταλική επικράτεια θα βρισκόταν εντός της θεωρητικής εμβέλειας των drones.

Οι μόνες περιοχές που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα έμεναν εκτός αυτής της εμβέλειας είναι το Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια στα βορειοανατολικά της χώρας και η επαρχία του Λέτσε στη νοτιοανατολική Ιταλία.

Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τριών ευρωπαϊκών χωρών, με το ζήτημα της πιθανής χρήσης εμπορικών πλοίων ως μέσου μεταφοράς και εκτόξευσης drones να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης.