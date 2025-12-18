Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, με κεντρικό θέμα στην ατζέντα τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Το σχέδιο που προωθεί η Κομισιόν, έχοντας την υποστήριξη ενός μπλοκ χωρών με επικεφαλής τη Γερμανία, προβλέπει τα εν λόγω κεφάλαια (ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ) να δοθούν με τη μορφή ενός «δανείου αποζημιώσεων», το οποίο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία εάν και εφόσον η Ρωσία αποδεχτεί να καταβάλλει πολεμικές αποζημιώσεις στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Βέλγιο, το οποίο έχει και τον πρώτο λόγο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, αντιδρά στο σχέδιο, ωστόσο δέχεται ασφυκτικές πιέσεις στη Σύνοδο Κορυφής.

Τόσο η Κυβέρνηση του Βελγίου, όσο και η ΕΚΤ, αλλά και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι, υπογραμμίζουν πως αυτή η ενέργεια ενέχει σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, επειδή αντίκειται στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κανόνες και θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταβολή τεράστιων αποζημιώσεων εάν η Ρωσία προχωρήσει σε αντίποινα και αγωγές.

Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, δίνοντας ένα περιθώριο συμβιβασμού εάν δοθούν ισχυρές εγγυήσεις επιμερισμού του κόστους, τόνισε χαρακτηριστικά πως «πρόκειται για άλμα στο γκρεμό, αλλά τουλάχιστον εάν πηδήξουμε θα πρέπει να πέσουμε όλοι μαζί, και ας ελπίσουμε πως θα ανοίξει το αλεξίπτωτο».

Ως εναλλακτικό σχέδιο προτείνεται η συμφωνία για χρηματοδότηση του Κιέβου μέσω του κοινού δανεισμού των κρατών μελών της ΕΕ, δηλαδή μέσω ενός ευρωομολόγου για την Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση «οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα φύγουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια», τόνισαν προσερχόμενοι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χωρίς χρήματα η Ουκρανία θα έχει μεγάλο πρόβλημα», τόνισε σε δραματικό τόνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.