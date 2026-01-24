Μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, τα ξημερώματα του Σαββάτου, εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε Κίεβο και Χάρκοβο.

Επίθεση με drones – Αναφορές για έναν νεκρό και 15 τραυματίες

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως «το Κίεβο δέχεται επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)», προειδοποιώντας παράλληλα για ενδεχόμενα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε νεότερη ενημέρωση, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για κτήρια που επλήγησαν σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.

Κύμα αεροπορικών επιδρομών και στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας, με απολογισμό τουλάχιστον 11 τραυματίες.

‼️BREAKING || KYIV UNDER MASSIVE RUSSIAN ATTACK, UKRAINE GENERATION HIT AGAIN pic.twitter.com/eFkHH3MnA2 — Bloomberg Whistleblower (@bloombergblower) January 23, 2026

‼️Russia is throwing everything at Kyiv: Shaheds, Iskanders, Zircon, Kh-22, Kinzhal. Power generating facilities and substations are under attack. They’re trying to isolate the capital and cut it from the Ukrainian power grid completely. Map: @war_monitor_ua pic.twitter.com/sm084V1mr8 — Ania_In_UA (@Ania_In_UA) January 24, 2026

Back in Kyiv and I’m being welcomed by hundreds of Shahed attack drones heading our way. pic.twitter.com/54PDPD5Vr1 — Nikolaus M (@foxofreason) January 23, 2026

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι

Οι νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν καθώς αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συνομιλίες με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα παραμένει το κύριο σημείο διαμάχης στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα.

Πιέζεται η Ουκρανία

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται υπό αντίξοες συνθήκες για την Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο της οποίας έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Στα μέτωπα των μαχών, οι Ρώσοι συνεχίζουν την προέλασή τους και ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ το Κίεβο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ