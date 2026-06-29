Συγκλονιστικά στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος των ρωσικών απωλειών στο μέτωπο της Ουκρανίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σκιαγραφώντας τις δραματικές συνέπειες του πολέμου των drones για τα στρατεύματα της Μόσχας.

Καθώς η αιματηρή σύγκρουση πλησιάζει το ορόσημο των τεσσεράμισι ετών, η ρωσική οικονομία κλυδωνίζεται από τις κυρώσεις, ενώ η στρατιωτική ηγεσία επιστρατεύει αστρονομικά οικονομικά κίνητρα για να τροφοδοτήσει μια πολεμική μηχανή που καταναλώνει τις ζωές των νεοσυλλέκτων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Το προσδόκιμο επιβίωσης στο πεδίο της μάχης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η πραγματικότητα για τους νέους Ρώσους στρατιώτες στην πρώτη γραμμή είναι εφιαλτική.

Συγκεκριμένα, οι νεοσύλλεκτοι έχουν προσδόκιμο ζωής μόλις 20 έως 35 λεπτών από τη στιγμή που εμπλέκονται στη μάχη, πέφτοντας άμεσα θύματα των καταιγιστικών επιθέσεων από drones.

Επιπλέον, από τη στιγμή που ένας στρατιώτης υπογράφει το συμβόλαιό του, η συνολική διάρκεια ζωής του υπολογίζεται σε μόλις 10 ημέρες έως τρεις εβδομάδες, χρόνος που μετρά από την άφιξή του στο κέντρο εκπαίδευσης μέχρι τον θάνατό του.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει σε άρθρο του στο Foreign Policy ο ιστορικός Πίτερ Φράνκοπαν, επικαλούμενος Ρώσους στρατιωτικούς bloggers.

Η κρίση στρατολόγησης και τα αστρονομικά μπόνους

Παρά τις ανάγκες του μετώπου, η Μόσχα αντιμετωπίζει σοβαρή κάμψη στην προσέλευση εθελοντών.

Στα τέλη του 2025, οι ρωσικές αρχές υποστήριζαν ότι είχαν εξασφαλίσει περισσότερα από 420.000 μονοετή συμβόλαια. Ωστόσο, ακόμη και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι οι ρυθμοί στρατολόγησης έχουν μειωθεί κατά 30% εντός του 2026.

Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία καταφέρνει να στρατολογεί περίπου 800 έως 1.000 εθελοντές την ημέρα, οι οποίοι στέλνονται στη γραμμή του πυρός με ελάχιστες ημέρες βασικής εκπαίδευσης.

Προκειμένου να δελεάσει νέους οπλίτες από απομακρυσμένες και φτωχές περιοχές, το Κρεμλίνο προσφέρει εξωπραγματικά ποσά για τα ρωσικά δεδομένα, όπου ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι μόλις 876 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα δίνει μπόνους πρώτης εγγραφής έως και 70.000 ευρώ, αλλά και Διαγραφή χρέους έως και 122.000 ευρώ.

Το τρομακτικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές

Οι απώλειες για τη Μόσχα έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες να εκτιμούν ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες, νεκροί και τραυματίες, έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι μέσες μηνιαίες απώλειες ξεπερνούν σταθερά τις 30.000 άνδρες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τον Πίτερ Φράνκοπαν, η Ρωσία υφίσταται πλέον οκτώ απώλειες για κάθε μία απώλεια της Ουκρανίας.

Απειλές για ανταρσία και ο «άνθρωπος που πνίγεται»

Η βίαιη καθημερινότητα στο μέτωπο προκαλεί τριγμούς στο εσωτερικό του στρατεύματος.

Όπως ανέφερε το περιοδικό Fortune, ένας Ρώσος μπλόγκερ και βετεράνος του πολέμου, ο Αλεξάντρ Λούνιν, κατήγγειλε δημόσια ότι οι Ρώσοι διοικητές βασανίζουν τακτικά τους στρατιώτες τους.

Δείτε το Βίντεο:

Ο Λούνιν δημοσίευσε βίντεο απαιτώντας ζωντανή συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αν αυτό δεν συμβεί, «ο στρατός θα στρέψει τα όπλα του εναντίον του Κρεμλίνου».

Russian military personnel supported the Russian soldier Alexander Lunin, who demanded a meeting with Putin, threatening a military coup. The Russian military stated that they are “ready to turn their weapons against those who cause them pain.” Lunin stated that he intends to… https://t.co/Bka0RRsLf0 pic.twitter.com/qXZyCz7Tbw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

Ωστόσο, ο Πίτερ Φράνκοπαν, καθηγητής παγκόσμιας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εκτιμά ότι μια νέα στρατιωτική ανταρσία ή εσωτερική επανάσταση είναι απίθανη. Αντίθετα, προειδοποιεί ότι η πίεση μπορεί να οδηγήσει τον Ρώσο Πρόεδρο σε επικίνδυνη κλιμάκωση.

«Προσοχή στον άνθρωπο που πνίγεται: Οι επόμενοι μήνες θα είναι πιθανότατα επικίνδυνοι εκτός και εντός της Ρωσίας, καθώς ο Πούτιν προσπαθεί απεγνωσμένα να μείνει στην επιφάνεια» υπογράμμισε.