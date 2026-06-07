Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη έρευνας και διάσωσης σε ουκρανικά ύδατα και υπάρχουν τραυματίες, δήλωσε το Σάββατο ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις σε δύο σκάφη της ναυτικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης που εκτελούσαν ανθρωπιστική αποστολή μέσα στον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο», έγραψε στο Telegram, αναφερόμενος σε μια θαλάσσια οδό στη Μαύρη Θάλασσα που χρησιμοποιείται για να καταπλέουν πλοία σε ρουμανικά λιμάνια.

«Δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης από σκάφη του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού», πρόσθεσε ο Κουλέμπα.