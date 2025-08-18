Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν εκ νέου στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας SOCAR, του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή της Οδησσού, σημειώνοντας τη δεύτερη επίθεση, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με αναφορές από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ κατά την προηγούμενη επίθεση της 8ης Αυγούστου, τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι η ρωσική επίθεση αποτελεί πλήγμα όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τις διμερείς σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν και στην αποσταθεροποίηση της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, η οποία συνδέεται άμεσα με τα συμφέροντα άλλων κρατών στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, ζήτησε από το Μπακού να ανταποκριθεί με την κατάλληλη διπλωματική και νομική αντίδραση στις ενέργειες της Ρωσίας, προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα του Αζερμπαϊτζάν και της ευρύτερης περιοχής.

Η συστηματική στοχοποίηση των ενεργειακών υποδομών του Αζερμπαϊτζάν, δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εντείνει την πίεση στην Ουκρανία και τους συμμάχους της, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.