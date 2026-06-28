Σε κλοιό ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων βρέθηκε ξανά το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, με την αντιαεροπορική άμυνα της πόλης να ενεργοποιείται άμεσα.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, και οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το μπαράζ των βαλλιστικών πυραύλων, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) μετέδωσαν εικόνες με εκρήξεις και λάμψεις στον νυχτερινό ουρανό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.

Το νέο αυτό πλήγμα έρχεται σε συνέχεια ενός αιματηρού Σαββάτου. Από τη μία πλευρά, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι.

Από την άλλη, οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο δύο πολιτών στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ και Μπέλγκοροντ, καθώς και ενός ακόμα ατόμου στην κατεχόμενη Χορλίβκα του Ντονέτσκ.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, παραμένει η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το 1945, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες να βρίσκονται σε απόλυτο τέλμα.