Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας επίθεση για να ανακαταλάβουν από τις ουκρανικές δυνάμεις τμήματα της δυτικής ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ, έκαναν σήμερα γνωστό Ρώσοι μπλόγκερ και ένας ανώτερος Ρώσος διοικητής.

Ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν το περασμένο καλοκαίρι στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ καταλαμβάνοντας τμήματα εδάφους σε μια απροσδόκητη επίθεση αστραπή, περισσότερο από δύο χρόνια αφότου ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλουν στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Προς όλες τις κατευθύνσεις του μετώπου στο Κουρσκ, όλες οι μονάδες έχουν εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας», ανέφερε μέσω του Telegram ο υποστράτηγος Άπτι Αλαουντίνοφ, διοιητής μιας τσετσενικής μονάδας που πολεμάει για τη Ρωσία στο Κουρσκ. «Ο εχθρός εγκαταλείπει τις θέσεις του», πρόσθεσε.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής.

🚨 KURSK COLLAPSE: UKRAINIAN TROOPS FACING TOTAL DISASTER 🚨

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The battlefield situation in Kursk has taken a dramatic turn as Russian forces intensify their offensive, threatening to encircle up to 10,000 Ukrainian troops. With reports of U.S. intelligence support for Ukraine… pic.twitter.com/551Y3VC1Vw

— Francois Leclerc (@f_leclerc20037) March 8, 2025