Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι Αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ballistic missiles struck a target in Kiev. pic.twitter.com/b1aBtMIaPq — Zmei (@zmei_kt) February 22, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.