Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), λίγη ώρα αφότου οι Αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Την Τρίτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #drones #Κίεβο #ρωσική επίθεση