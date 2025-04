Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 54 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης από την ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

⚡️Update: 2 killed, 54 injured in large-scale attack on Kyiv, additional explosions reported. The casualty count in Russia’s large-scale attack on Kyiv has grown to 54 injured victims, including six children. Two people have also been confirmed to have been killed in the attack.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2025

Σε αναθεωρημένο απολογισμό που δημοσίευσε στο Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε: «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. 54 τραυματίστηκαν. Οι 38 από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία».

🚨🇺🇦Kyiv now. One person died. 50 were injured. Of these, doctors hospitalized 35 people, including 6 children. And 15 were given assistance on the spot – mayor…. Results of the Russian Nazis’ Missile Attack on Kyiv… pic.twitter.com/bzujaoLZbq — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) April 24, 2025

Η νέα επίθεση αποτελεί συνέχεια της κλιμακούμενης στρατιωτικής πίεσης που ασκεί η Ρωσία στις ουκρανικές πόλεις, με τους κατοίκους του Κιέβου να βιώνουν για ακόμη μία φορά σκηνές πανικού και τραγωδίας. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πληροφορίες για τον στόχο της επίθεσης ή το είδος των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν.

BREAKING 💥 | 🇷🇺🇺🇦 Russia hit the Ukrainian capital of Kiev with large ballistic missiles. Many casualties were reported.#Russia | #Ukraine | #Kyiv 📍Follow us @ElectionPostUSA 🚨 pic.twitter.com/KeteLDGKYW — The Election Post (@ElectionPostUSA) April 23, 2025

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ζημιές σε κτήρια και οχήματα, ενώ σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Τα νοσοκομεία της πόλης βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την περίθαλψη των τραυματιών.

⚡️ Number of people hospitalized in the Russian missile attack on Kyiv has risen to 21, Mayor Klitschko reports. 🎥 libkos/Instagram pic.twitter.com/ZCfivJH3Wo — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) April 23, 2025

A Massive Missile and Drone Barrage from Russia is landing in Ukraine. Sea Launched Calibers and several TU-95s and TU-160s are reported to have launched. Videos of Iskanders in Kiev. Time for Zelensky to forget Crimea and Make Peace with Russia like President Trump is trying. pic.twitter.com/XIlSGsFi6z — Sputnik (@VasBroughtToX) April 23, 2025

