Περίπου δέκα εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική πρωτεύουσα, προτού καν κηρυχτεί συναγερμός ενόψει ρωσικής πυραυλικής επιδρομής από τις Αρχές.

Οι εκρήξεις, οι οποίες ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων οχημάτων, έγιναν πριν από τον συναγερμό που κήρυξε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προειδοποιώντας εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ (βόρεια).

Χθες Τετάρτη, σειρά ρωσικών πληγμάτων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ουκρανία και προκάλεσε πυρκαγιές στο Κίεβο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, συνεχίζει να υφίσταται ρωσικές επιδρομές, ειδικά με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ιδιαίτερα σφοδρές τα τελευταία 24ωρα, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δυο εμπόλεμα κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε χθες Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.