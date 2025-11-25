Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν αυτή τη νύχτα το Κίεβο, σύμφωνα με ανταποκρίσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την κήρυξη γενικού συναγερμού για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία, μέσω Telegram, προειδοποιεί για «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, μιλά ευθέως για κίνδυνο βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας καταγγέλλει «μαζική και συνδυασμένη επίθεση» των ρωσικών δυνάμεων σε ενεργειακές υποδομές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί: η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Κιέβου ανακοίνωσε πως τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία στοχεύει ενεργειακές υποδομές: στις 8 Νοεμβρίου, σε μια άλλη μαζική επίθεση, πλήγματα δέχθηκαν υποσταθμοί που τροφοδοτούν πυρηνικά εργοστάσια, με απολύτως προμελετημένο χαρακτήρα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει χαρακτηρίσει τις ρωσικές επιθέσεις ως «υπολογισμένες και δόλιες», ζητώντας από τη Δύση να ενισχύσει την αεράμυνά της και να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, προειδοποιεί ότι οι περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου και της Πολτάβας αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές ρεύματος, ενώ συνεργεία εκτάκτου ανάγκης ήδη εργάζονται στην αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από: Associated Press

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ουκρανία #πόλεμος #πυραυλικές επιθέσεις #Ρωσία