Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν αυτή τη νύχτα το Κίεβο, σύμφωνα με ανταποκρίσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την κήρυξη γενικού συναγερμού για ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας.

The Ukrainian capital of Kyiv is currently under a major ballistic and cruise missile attack by Russia, with multiple Kh-47M2 “Kinzhal” Air-Launched Ballistic Missiles targeting thermal power stations across the city, along with the Kyiv Hydroelectric Power Plant. pic.twitter.com/GtjxXTV2Jj — OSINTdefender (@sentdefender) November 25, 2025

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία, μέσω Telegram, προειδοποιεί για «απειλή πυραυλικών πληγμάτων σε όλη την Ουκρανία», ενώ ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, μιλά ευθέως για κίνδυνο βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας καταγγέλλει «μαζική και συνδυασμένη επίθεση» των ρωσικών δυνάμεων σε ενεργειακές υποδομές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Horror in Kyiv! An apartment building is on fire after the russian attack‼️ pic.twitter.com/JMZ7GUgXph — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 25, 2025

Από τις επιθέσεις αναφέρθηκαν τραυματισμοί: η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Κιέβου ανακοίνωσε πως τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία στοχεύει ενεργειακές υποδομές: στις 8 Νοεμβρίου, σε μια άλλη μαζική επίθεση, πλήγματα δέχθηκαν υποσταθμοί που τροφοδοτούν πυρηνικά εργοστάσια, με απολύτως προμελετημένο χαρακτήρα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει χαρακτηρίσει τις ρωσικές επιθέσεις ως «υπολογισμένες και δόλιες», ζητώντας από τη Δύση να ενισχύσει την αεράμυνά της και να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές.

Την ίδια στιγμή, η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Σβιτλάνα Χριντσούκ, προειδοποιεί ότι οι περιοχές του Κιέβου, του Χαρκόβου και της Πολτάβας αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές ρεύματος, ενώ συνεργεία εκτάκτου ανάγκης ήδη εργάζονται στην αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από: Associated Press